Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А

Українець забив гол та зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 33-го туру італійської Серії А Аталанта вдома приймала Болонью.

Господарі святкували перемогу з рахунком 4:0. Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 71-ій. За цей час українець забив гол та зробив результативну передачу.

Чемпіонат Італії - Серії А

33 тур, 25 квітня

Аталанта - Болонья 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Маліновський, 2:0 - 44 Муріель (пен), 3:0 - 57 Фройлер, 4:0 - 59 Сапата, 5:0 - 73 Міранчук

Раніше, Рома на виїзді програла Кальярі в 33 турі Серії А.