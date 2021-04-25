 Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А

Вчора 23:35 271 0
Українець забив гол та зробив результативну передачу
Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А
#Болонья, #Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

У матчі 33-го туру італійської Серії А Аталанта вдома приймала Болонью.

Господарі святкували перемогу з рахунком 4:0. Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 71-ій. За цей час українець забив гол та зробив результативну передачу.

Чемпіонат Італії - Серії А
33 тур, 25 квітня

Аталанта - Болонья 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Маліновський, 2:0 - 44 Муріель (пен), 3:0 - 57 Фройлер, 4:0 - 59 Сапата, 5:0 - 73 Міранчук

Раніше, Рома на виїзді програла Кальярі в 33 турі Серії А.

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