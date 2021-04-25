Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 33-го туру італійської Серії А Аталанта вдома приймала Болонью.
Господарі святкували перемогу з рахунком 4:0. Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 71-ій. За цей час українець забив гол та зробив результативну передачу.
Чемпіонат Італії - Серії А
33 тур, 25 квітня
Аталанта - Болонья 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Маліновський, 2:0 - 44 Муріель (пен), 3:0 - 57 Фройлер, 4:0 - 59 Сапата, 5:0 - 73 Міранчук
Раніше, Рома на виїзді програла Кальярі в 33 турі Серії А.