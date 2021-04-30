Манчестер Юнайтед прагне втримати Кавані

Джерело - xsport.ua.
Манчестер Юнайтед сподівається утримати нападника Едінсона Кавані.
Про це повідомляє Sky Sports.
Уругваєць був налаштований на відхід з клубу, але МЮ спробує всіма способами утримати гравця. На 34-річного форварда розраховує і тренерський штаб.
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У Кавані є пропозиція від Бока Хуніорс. Однак в останні матчі уругваєць виходить з перших хвилин і робить результат. Відзначається, що рішення він прийме протягом наступних декількох тижнів.
Нинішній контракт з нападником закінчується в кінці сезону.