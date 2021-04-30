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Манчестер Юнайтед прагне втримати Кавані

Сьогодні 14:41 439 0
Едінсон Кавані може залишитися у Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед прагне втримати Кавані
#Кавані, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Манчестер Юнайтед сподівається утримати нападника Едінсона Кавані.

Про це повідомляє Sky Sports.

Уругваєць був налаштований на відхід з клубу, але МЮ спробує всіма способами утримати гравця. На 34-річного форварда розраховує і тренерський штаб.

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У Кавані є пропозиція від Бока Хуніорс. Однак в останні матчі уругваєць виходить з перших хвилин і робить результат. Відзначається, що рішення він прийме протягом наступних декількох тижнів.

Нинішній контракт з нападником закінчується в кінці сезону.

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