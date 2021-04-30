 Сульшер: Кавані показує футбол ТОП-рівня | Футбол | Champion.com.ua
Суркіс: У кінці сезону сядемо з Луческу і обговоримо трансфери
Вчора 19:24 1117
Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи
Вчора 23:55 1119
Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Вчора 22:24 351
Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи
Вчора 22:09 420
Ф’юрі: Я просто здамся Джошуа
Вчора 15:13 14367
Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді
Вчора 14:44 1183 1
Лейпциг назвав ім'я нового тренера
Вчора 12:29 2177
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. Огляд матчу
Вчора 08:58 2396
Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ
Вчора 08:15 3532
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів
28.04.2021 23:53 1694
Блоги
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 974
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4923 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4812
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 937
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 935
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 465
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 480
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1347 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
27.04.2021 09:10 1705
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.04.2021 07:51 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сульшер: Кавані показує футбол ТОП-рівня

Сьогодні 10:44 568 0
Сульшер: Кавані показує футбол ТОП-рівня
Сульшер: Кавані показує футбол ТОП-рівня
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #Кавані

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив гру уругвайського форварда Едінсона Кавані у матчі проти Роми.

Про це розповів сам наставник МЮ.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Огляд матчу

"Кавані? Чудово! Dін впорався з усіма завданнями форварда. Він створював моменти не тільки для себе, але і для своїх партнерів. Кілька шансів він упустив, але це нормально. Не можна забивати в кожному моменті. Я повністю задоволений його грою. Він показує футбол ТОП-рівня.

Я хотів би, щоб він залишився на наступний сезон", — розповів Сульшер.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.

 

Коментарі ()