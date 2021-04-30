Сульшер: Кавані показує футбол ТОП-рівня

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив гру уругвайського форварда Едінсона Кавані у матчі проти Роми.

Про це розповів сам наставник МЮ.

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"Кавані? Чудово! Dін впорався з усіма завданнями форварда. Він створював моменти не тільки для себе, але і для своїх партнерів. Кілька шансів він упустив, але це нормально. Не можна забивати в кожному моменті. Я повністю задоволений його грою. Він показує футбол ТОП-рівня.

Я хотів би, щоб він залишився на наступний сезон", — розповів Сульшер.