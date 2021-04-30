Нагорняк назвав головного претендента на виліт з УПЛ

Минай є основним претендентом на виліт з української Прем’єр-ліги.

Про це розповів тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк.

"Мені складно судити, чи був прихід Мілевського в Минай піарходом, але в будь-якому випадку, закарпатці розраховували на допомогу такого досвідченого виконавця. Проте факт залишається фактом, у ужгородської команди зараз великі проблеми.

З новачків Прем'єр-ліги лише у Миная по ходу сезону змінився головний тренер. З боку важко судити про взаємини президента і головного тренера. Так, за результат завжди відповідає наставник, може, вони не знайшли точок дотику, однак після відставки Василя Кобіна ситуація в команді нічим не покращилася.

Думаю, найскладніша ситуація у Миная. Ужгородцям доведеться зіграти три поєдинки з мотивованими командами, які знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Наприклад, та ж Зоря в матчі з закарпатцями постарається на 90% закрити питання з завоюванням третього місця. Далі Шахтар, а ви самі розумієте, що після втрати чемпіонства "гірники" на кожен матч виходитимуть злими. І, нарешті, Ворскла, яка веде відчайдушну боротьбу за потрапляння в єврокубкову зону", – сказав Нагорняк.