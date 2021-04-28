Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві

Минай прийме Шахтар на НСК Олімпійський

Минай зіграє домашній матч 25 туру УПЛ з Шахтарем у Києві, а не в Ужгороді, як це планувалося раніше.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

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"Матч 25 туру УПЛ між Минаєм та донецьким Шахтарем" відбудеться 6 травня в Києві. Місце проведення – НСК Олімпійський. Про це повідомили в Українській Прем’єр-лізі. Причина переносу поєдинку з Ужгорода, де попередньо він мав відбутися, – неможливість проведення матчу на Авангарді з технічних причин у вищезазначений час – 19.00", - йдеться в повідомленні.

Згідно з регламентом УПЛ сезону 2020/2021, всі матчі передостаннього туру чемпіонату повинні відбутися в один час. Ще раніше УПЛ визначила, що всі матчі 25-го туру повинні початися саме о 19:00.