 Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві | Футбол | Champion.com.ua
Став відомий бонус Луческу за чемпіонство Динамо
Сьогодні 11:16 1795 1
В УАФ підготували революційні зміни для арбітрів
Сьогодні 10:28 708
Гравця збірної України прооперували в Барселоні
Сьогодні 10:15 960
Реал - Челсі 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 1192
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
Сьогодні 07:19 2983
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
Сьогодні 02:51 4195
Реал - Челсі 1:1: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:13 5810
Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 629
Реал - Челсі 1:1. Як це було
Вчора 23:50 7221
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Вчора 21:45 2796
Блоги
Фубольний клуб оголисив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголисив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 331
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:14 2055
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:51 4189
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Вчора 22:38 757
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 22:26 761
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 381
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 353
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Вчора 17:15 1198 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 09:10 1407
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:51 601
Прямі трансляції
Навколо спорту

Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві

Сьогодні 11:42 271 0
Минай прийме Шахтар на НСК Олімпійський
Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві
#Минай, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Минай зіграє домашній матч 25 туру УПЛ з Шахтарем у Києві, а не в Ужгороді, як це планувалося раніше.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Актуально: Дніпро-1 - Минай 3:0. Огляд матчу

"Матч 25 туру УПЛ між Минаєм та донецьким Шахтарем" відбудеться 6 травня в Києві. Місце проведення – НСК Олімпійський. Про це повідомили в Українській Прем’єр-лізі.

Причина переносу поєдинку з Ужгорода, де попередньо він мав відбутися, – неможливість проведення матчу на Авангарді з технічних причин у вищезазначений час – 19.00", - йдеться в повідомленні.

Згідно з регламентом УПЛ сезону 2020/2021, всі матчі передостаннього туру чемпіонату повинні відбутися в один час. Ще раніше УПЛ визначила, що всі матчі 25-го туру повинні початися саме о 19:00.

Коментарі ()