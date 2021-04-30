Сульшер: Манчестер Юнайтед ще не у фіналі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував перший матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"Ми знаємо, що проявили себе не найкращим чином в першому таймі, але ми надолужили згаяне у другій половині гри. Ми грали гостріше, більше бігали, більше контролювали м'яч, а наші передачі і реалізація моментів були чудовими.

Ми використовували більшість своїх шансів, і ми цим задоволені. Ми проявили характер, змогли не розгубитися і повернутися в гру. У нас все вийшло.

Зараз у нас приголомшлива позиція, але ми ще не вийшли у фінал. Необхідно закінчити почате в матчі-відповіді. І зараз саме на цьому ми зосереджені", - розповів Сульшер.