 Сульшер: Манчестер Юнайтед ще не у фіналі | Футбол | Champion.com.ua
Суркіс: У кінці сезону сядемо з Луческу і обговоримо трансфери
Вчора 19:24 934
Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи
Вчора 23:55 880
Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Вчора 22:24 294
Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи
Вчора 22:09 342
Світоліна поступилася на старті турніру WTA у Мадриді
Вчора 14:44 1077 1
Лейпциг назвав ім'я нового тренера
Вчора 12:29 2095
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. Огляд матчу
Вчора 08:58 2335
Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ
Вчора 08:15 3466
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів
28.04.2021 23:53 1637
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. Як це було
28.04.2021 23:52 7610
Блоги
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 965
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4917 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4805
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 928
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 929
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 461
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 475
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1334 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
27.04.2021 09:10 1671
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.04.2021 07:51 680
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сульшер: Манчестер Юнайтед ще не у фіналі

Сьогодні 08:43 170 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував матч проти Роми
Сульшер: Манчестер Юнайтед ще не у фіналі
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #Рома

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував перший матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"Ми знаємо, що проявили себе не найкращим чином в першому таймі, але ми надолужили згаяне у другій половині гри. Ми грали гостріше, більше бігали, більше контролювали м'яч, а наші передачі і реалізація моментів були чудовими.

Ми використовували більшість своїх шансів, і ми цим задоволені. Ми проявили характер, змогли не розгубитися і повернутися в гру. У нас все вийшло.

Зараз у нас приголомшлива позиція, але ми ще не вийшли у фінал. Необхідно закінчити почате в матчі-відповіді. І зараз саме на цьому ми зосереджені", - розповів Сульшер.

Матч-відповідь відбудеться 6 травня.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.

Коментарі ()