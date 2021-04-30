Фонсека: Рома повністю провалила другий тайм

Головний тренер Роми Паулу Фонсека оцінив поразку від Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Важко пояснити, як команда, яка провела такий чудовий перший тайм, так жахливо зіграла у другому. Важко грати з такими командами, як МЮ, без замін. Все одно приємно, що ми дісталися до цієї стадії і можемо грати так, як ми грали в першому таймі. Але після перерви все пішло шкереберть.

Це важка поразка. Ми провели хороший перший тайм, але повністю провалили другий", - сказав Фонсека.