Лестер хоче підписати захисника Аталанти

Джерело - Чемпіон.
Лестер проявляє інтерес до лівого захисника Аталанти Робіна Гозенса.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Переговори тривають. В шорт-листі також є Нуну Мендес (Спортінг), але керівництво англійського клубу вважає 18-річного захисника дорогим задоволенням.
Leicester are interested in Robin Gosens. He’s the main option as left back, talks on - Nuno Mendes was also in the list but he’s considered ‘too expensive’. 🦊 #LCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2021
Manchester City have never been in advanced talks for Gosens despite rumours. 🔵 #MCFC @LeahSmith_
Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.