Лестер хоче підписати захисника Аталанти

Лестер проявляє інтерес до лівого захисника Аталанти Робіна Гозенса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори тривають. В шорт-листі також є Нуну Мендес (Спортінг), але керівництво англійського клубу вважає 18-річного захисника дорогим задоволенням.

Leicester are interested in Robin Gosens. He’s the main option as left back, talks on - Nuno Mendes was also in the list but he’s considered ‘too expensive’. 🦊 #LCFC



Manchester City have never been in advanced talks for Gosens despite rumours. 🔵 #MCFC @LeahSmith_