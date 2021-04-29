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Лейпциг назвав ім'я нового тренера

Сьогодні 12:29 733 0
Став відомий новий тренер Лейпцига
Лейпциг назвав ім'я нового тренера
#Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг офіційно призначив нового головного тренера команди, який стане до керма з наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Команду очолить головний тренер австрійського Зальцбурга Джессі Марш. Контракт з американцем розрахований до літа 2023 року.

Спеціаліст з 2019 року працює в Зальцбурзі, а до цього він уже мав досвід роботи в Лейпцигу, як асистента головного тренера. Крім того, він був наставником Нью-Йорк Ред Буллз і Монреаля.

Під керівництвом 47-річного фахівця Зальцбург став чемпіоном Австрії і завоював Кубок країни.

Раніше, Баварія оголосила про призначення Нагельсманна.

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