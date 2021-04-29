Лейпциг назвав ім'я нового тренера

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг офіційно призначив нового головного тренера команди, який стане до керма з наступного сезону.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу
Команду очолить головний тренер австрійського Зальцбурга Джессі Марш. Контракт з американцем розрахований до літа 2023 року.
Спеціаліст з 2019 року працює в Зальцбурзі, а до цього він уже мав досвід роботи в Лейпцигу, як асистента головного тренера. Крім того, він був наставником Нью-Йорк Ред Буллз і Монреаля.
Під керівництвом 47-річного фахівця Зальцбург став чемпіоном Австрії і завоював Кубок країни.
Раніше, Баварія оголосила про призначення Нагельсманна.
Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 29, 2021
He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.
🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/KBqCv8hK4T