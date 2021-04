Лейпциг назвав ім'я нового тренера

РБ Лейпциг офіційно призначив нового головного тренера команди, який стане до керма з наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Команду очолить головний тренер австрійського Зальцбурга Джессі Марш. Контракт з американцем розрахований до літа 2023 року.

Спеціаліст з 2019 року працює в Зальцбурзі, а до цього він уже мав досвід роботи в Лейпцигу, як асистента головного тренера. Крім того, він був наставником Нью-Йорк Ред Буллз і Монреаля.

Під керівництвом 47-річного фахівця Зальцбург став чемпіоном Австрії і завоював Кубок країни.

Раніше, Баварія оголосила про призначення Нагельсманна.

Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!



He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.



🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/KBqCv8hK4T