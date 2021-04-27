Баварія оголосила про призначення Нагельсманна

Баварія оголосила про призначення наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна головним тренером мюнхенської команди з 1 липня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

"Новим головним тренером Баварії стане 33-річний Юліан Нагельсманн. Він народився в Баварії і перейде з РБ Лейпциг в мюнхенський клуб на початку наступного сезону 1 липня 2021 року.

Угода з Баварією буде діяти до 30 червня 2026 року", - йдеться в повідомленні.