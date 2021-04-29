Гвардіола виділив важливість перемоги над ПСЖ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підсумував виїзну перемогу над ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми дуже добре почали матч. Потім пропустили і відчували тиск. Другий тайм був чудовим у всьому. Ми забили два м'ячі у гостях, що дуже важливо, але через шість днів доведеться ще попотіти.

За рахунку 0:1 ми недостатньо добре грали з м'ячем. Сіті нечасто грає на цій стадії в Лізі чемпіонів. Хочу, щоб у матчі-відповіді ми просто були собою. Ми непогано справляємося і не можемо грати інакше.

Часом потрібен час, щоб розслабитися і стати собою. У другому таймі ми стали грати по-іншому в плані тиску на суперника. Це нелегко проти таких гравців, як Неймар, Мбаппе і Ді Марія. Я дуже задоволений, як ми сьогодні зіграли", — розповів Гвардіола.