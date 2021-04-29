 Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ

Сьогодні 08:15 920 0
Став відомий найкращий гравець матчу
Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ
#Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Зінченко

Джерело - whoscored.com.

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома поступився  Манчестер Сіті.

Про це повідомляє WhoScored.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав високу оцінку за матч. Він появився на полі на 61-й хвилині матчу, відзначився результативною передачею та отримав оцінку  – 6,8.  

Таким чином, Зінченко став найкращим захисником у своїй команді, хоча і провів неповний матч. А ось найвищу оцінку в матчі отримав гравець Ріяд Марез - 8,7 бала.

Нагадаємо, Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

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