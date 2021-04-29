Зінченко отримав високу оцінку за матч з ПСЖ

Став відомий найкращий гравець матчу

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ вдома поступився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє WhoScored.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав високу оцінку за матч. Він появився на полі на 61-й хвилині матчу, відзначився результативною передачею та отримав оцінку – 6,8.

Таким чином, Зінченко став найкращим захисником у своїй команді, хоча і провів неповний матч. А ось найвищу оцінку в матчі отримав гравець Ріяд Марез - 8,7 бала.

Нагадаємо, Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.