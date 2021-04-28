 Вернидуб: У матчі з Олімпіком Зорю обікрали | Футбол | Champion.com.ua
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Вернидуб: У матчі з Олімпіком Зорю обікрали

Вчора 23:38 642 0
Захисник прокоментував поразку в матчі УПЛ
Вернидуб: У матчі з Олімпіком Зорю обікрали
#Вернидуб, #Зоря, #Олімпік

Джерело - ТК Футбол.

У матчі із Зорею футболісти Олімпіка не отримали задоволення від футболу.

Про це заявив захисник луганського клубу Віталій Вернидуб.

"Таке відчуття, що нас обікрали. Може, по грі були якісь моменти, але на перший план виходить інше. Коли починається весна, коли йде поділ місць, то з'являються нові трактування правил. Я багато вилучень бачив, але таке мені важко коментувати. Василь не хотів нанести травму, чиста випадковість. Каргбо бажаємо одужання, але це не червона. Важко про футбол говорити.

Призначення нового арбітра перед матчем? Говорили, що за сімейними обставинами. Сподіваюся, що це правда. Ми, звичайно, сердимося і переживаємо, але розуміємо, що від нас мало що залежить. Багато хто скаже, що на суддів завжди ті, хто програв звертають увагу. Але я впевнений, що хлопці "Олімпіка" не отримали ніякого задоволення від гри.

Надважливі три очки - так, але не задоволення від футболу, коли таке відбувається", - сказав Вернидуб.

Раніше, Олімпік у більшості переміг Зорю у перенесеному матчі УПЛ.

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