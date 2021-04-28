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Болонья зацікавилася Коваленком

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Українець наступний сезон може відіграти в іншій команді
Болонья зацікавилася Коваленком
#Комаленко, #Аталанта

Джерело - sport.ua.

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко, який на початку лютого перейшов з Шахтаря в Аталанту, де поки не має регулярної ігрової практики, влітку може змінити команду.

Про це повідомляє FantaMaster.

У послугах 25-річного гравця дуже зацікавлений головний тренер Болоньї Сініша Михайлович, який вважає Коваленка великим талантом, і вже попросив клубних босів обговорити з Аталантою можливість укладення угоди.

Очікується, що Аталанта може віддати Коваленка в оренду, що допоможе гравцеві адаптуватися до Серії А і краще розкрити свій потенціал, як раніше клуб з Бергамо робив з Деяном Кулусевським, який блиснув в оренді в Пармі, після чого був проданий Ювентусу за 35 мільйонів євро.

Після переїзду до Італії на рахунку Коваленка поки лише один вихід на поле в поєдинку Серії А, де він провів всього три хвилини.

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.

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