Голкіпера Динамо прооперували у Мюнхені

Голкіпер травмував плече

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет був успішно прооперований в Мюнхені і вже в понеділок повернувся до Києва.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Руслану знадобилося хірургічне втручання у зв'язку з травмою плеча.

За словами головний лікар Динамо Андрія Шморгуна, Руслан вже почав проходити ранню післяопераційну реабілітацію на клубній базі. До загальної групи голкіпер зможе повернутися приблизно за три місяці, тобто на початку нового сезону.

У нинішньому сезоні 19-річний воротар зіграв за першу команду Динамо три матчі в Прем'єр-лізі, а також виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з Барселоною.

Раніше, Динамо розгромило Агробізнес та вийшло у фінал Кубка України.