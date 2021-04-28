Кількість учасників французької Ліги 1 може скоротитися

Керівники винесли дану тему на раду директорів ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Клуби Вищого дивізіону Франції повернулися до обговорення питання скорочення числа учасників першості.

Про це повідомляє Le Parisien.

Керівники винесли дану тему на раду директорів Професійної футбольної ліги, який проходила у Zoom.

Пропонувалося скоротити кількість учасників Ліги 1 до 16 клубів, але поки зупинилися на 18. Причина на поверхні - падіння фінансових доходів від продажу прав на телетрансляції матчів.

Також важливо звільнити місце у календарі під оновлений формат головного клубного європейського турніру. Ліга чемпіонів буде проводитися за швейцарською системою з 2024 року.

Раніше, Гвардіола назвав тактику Манчестер Сіті на матч з ПСЖ.