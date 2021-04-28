Кількість учасників французької Ліги 1 може скоротитися

Джерело - Чемпіон.
Клуби Вищого дивізіону Франції повернулися до обговорення питання скорочення числа учасників першості.
Про це повідомляє Le Parisien.
Керівники винесли дану тему на раду директорів Професійної футбольної ліги, який проходила у Zoom.
Пропонувалося скоротити кількість учасників Ліги 1 до 16 клубів, але поки зупинилися на 18. Причина на поверхні - падіння фінансових доходів від продажу прав на телетрансляції матчів.
Також важливо звільнити місце у календарі під оновлений формат головного клубного європейського турніру. Ліга чемпіонів буде проводитися за швейцарською системою з 2024 року.
Раніше, Гвардіола назвав тактику Манчестер Сіті на матч з ПСЖ.