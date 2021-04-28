Гвардіола назвав тактику Манчестер Сіті на матч з ПСЖ

Джерело - uefa.com.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола остерігається нападу ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Якщо постійно володіти м'ячем, гра буде збалансованою. Ми будемо пропускати контратаки, по-іншому неможливо.
Якщо оборонятися дуже глибоко, Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Верратті, Маркіньйос перетворюються на грізну зброю. Вони звикли грати проти суперників, які проводять в обороні по 90 хвилин, і все одно знаходити варіанти. Це не найкращий спосіб захищатися проти такої команди.
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Ми розуміємо, наскільки грізні гравці зібрані в атаці ПСЖ. Всі, хто любить футбол, це знають. Однак це півфінал Ліги чемпіонів, чого ще ми повинні очікувати?
Ми не будемо грати 90 хвилин і думати, який же це хороший гравець. Нас буде хвилювати тільки одне питання: як перемогти?", - розповів Гвардіола.