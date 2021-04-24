Дніпро-1 - Минай 3:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі УПЛ Дніпро-1 вдома обіграло Минай.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 24 квітня

Дніпро-1 - Минай 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 28 Довбик, 2:0 - 32 Булеца, 3:0 - 44 Чуже

Дніпро-1: 33. Юрчук, 17. Тейлор, 22. Дуглас, 39. Сваток, 24. Дубінчак, 44. Батагов, 20. Ді Франко, 10. Булеца (14.Ярмолюк,76), 25. Чуже (42.Вагнер,81), 8. Когут (кап) (99.Білл,46) 7. Довбик (9.Хобленко,76)

Запасні: 23. Сарнавський, 2. Сафронов, 3. Адамюк, 11. Цуріков.

Минай: 1. Попович (кап) , 10. Мілевський (9.Одуеньї,83), 96. Сніжко, 88. Бойко, 23. Ткачук (8.Малепе,83), 27. Ахмедзаде, 71. Лопирьонок, 7. Нурієв, 22. Маємбе (6.Петрусенко,46), 4. Саків (30. Багаойко,83), 44. Матіч.

Запасні: 32. Каніболоцький, 19. Шиндер, 20. Пиняшко, 2. Чушенко, 33. Хахльов.

Попередження: Батагов (20), Ткачук (31), Маємбе (44), Бойко (53), Нурієв (62), Чуже (74), Петрусенко (80).

Раніше, Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ.