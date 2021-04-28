Джерело - sport.ua.
У матчі 23 туру УПЛ Динамо обіграло Інгулець і достроково стало чемпіоном, здобувши пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
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Румунська преса стверджує, що наставник столичного клубу Мірча Луческу отримав за це досягнення грошовий бонус - 1 млн євро.
Відзначимо, що це вже дев'ятий титул чемпіона України для 75-річного румуна. Попередні вісім він виграв, очолюючи донецький Шахтар.