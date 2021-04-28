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Став відомий бонус Луческу за чемпіонство Динамо
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Став відомий бонус Луческу за чемпіонство Динамо

Сьогодні 11:16 1792 1
Мірче Луческу отримав серйозні преміальні за чемпіонство в УПЛ
Став відомий бонус Луческу за чемпіонство Динамо
#Луческу, #Динамо, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

У матчі 23 туру УПЛ Динамо обіграло Інгулець і достроково стало чемпіоном, здобувши пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Румунська преса стверджує, що наставник столичного клубу Мірча Луческу отримав за це досягнення грошовий бонус - 1 млн євро.

Відзначимо, що це вже дев'ятий титул чемпіона України для 75-річного румуна. Попередні вісім він виграв, очолюючи донецький Шахтар.

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