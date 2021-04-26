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Бущан: Луческу привів хороших футболістів до чемпіонства

Сьогодні 14:14 348 0
Георгій Бущан прокоментував чемпіонство Динамо
Бущан: Луческу привів хороших футболістів до чемпіонства
#Динамо, #Бущан, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан оцінив чемпіонство киян в УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Золото по праву повернулося до Києва, але в житті все циклічно й буває по-різному. Сьогодні ми порадіємо, а завтра почнемо готуватися до нового сезону, точніше за два дні, після вихідних.

Мірчі Луческу не потрібн було нічого доводити. Він хороший тренер і хороших футболістів привів до чемпіонства", - відзначив Бущан.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

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