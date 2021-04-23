Італієць не зміг виконати обіцяне президенту УАФ

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі найближчим часом може покинути свою посаду.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Президент УАФ Андрій Павелко залишився дуже незадоволений тим, що Катерина Монзуль не потрапила до списку арбітрів, які будуть обслуговувати чемпіонат Європи. Також останнім часом за італійцем тягнеться величезний шлейф скандалів.

Повідомляється, що Лучано Лучі гарантував Андрію Павелку участь Монзуль у фінальній стадії Євро-2020, посилаючись на усні домовленості з П'єрлуїджі Колліною, який є куратором арбітражу в ФІФА.

Раніше, Динамо вимагає відлучити Лучано Лучі від футболу.