Помер колишній тренер Шахтаря

Колишньому віцепрезиденту Донецької обласної федерації футболу було 89 років

У віці 89 років помер екстренер Шахтаря Михайло Калінін.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Після закінчення вищої школи тренерів Калінін працював в Граніті (Черкаси) і Шахтарі з Горлівки. На запрошення Володимира Салькова почав працювати в донецькому Шахтарі.

У 1975-1987 і 1992-1995 роках Калінін був тренером, начальником команди. Переважно працював з воротарями команди.

З 1989 по 2011 рік обіймав посаду віцепрезидента Донецької обласної федерації футболу.

У якості футболіста Михайло Калінін виступав на позиції нападника і захищав кольори Локомотива (Бахмут).

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.