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Помер колишній тренер Шахтаря

Вчора 22:39 831 0
Колишньому віцепрезиденту Донецької обласної федерації футболу було 89 років
Помер колишній тренер Шахтаря
#Калінін, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

У віці 89 років помер екстренер Шахтаря Михайло Калінін.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Після закінчення вищої школи тренерів Калінін працював в Граніті (Черкаси) і Шахтарі з Горлівки. На запрошення Володимира Салькова почав працювати в донецькому Шахтарі.

У 1975-1987 і 1992-1995 роках Калінін був тренером, начальником команди. Переважно працював з воротарями команди.

З 1989 по 2011 рік обіймав посаду віцепрезидента Донецької обласної федерації футболу.

У якості футболіста Михайло Калінін виступав на позиції нападника і захищав кольори Локомотива (Бахмут).

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.

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