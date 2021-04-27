Роджерс відмовився очолювати Тоттенгем

Фахівець не хоче йти з Лестера

Одним з кандидатів на посаду наставника Тоттенгема був головний тренер Лестера Брендан Роджерс.

Про це повідомляє Sky Sports.

Шпори" вийшли на зв'язок до представників тренера, однак отримали відмову. Роджерс не хоче залишати Лестер і хоче продовжувати роботу з лисицями.

Боси лондонського клубу були зацікавлені в запрошенні Юліана Нагельсманна з Лейпцига, однак той з наступного сезону буде тренувати мюнхенську Баварію.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії Лестер розташувався на третьому місці, а Тоттенхем йде на сьомій позиції і ризикує залишитися без єврокубків.