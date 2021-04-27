Лейпциг хоче підписати нападника Зальцбурга

Джерело - Чемпіон.
Лейпциг хоче підписати форварда Зальцбурга Патсона Дака в найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт.
#Leipzig are working to sign the striker Patson #Daka from #Salzburg. Offered 5-years contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2021
У нинішньому сезоні 22-річний Дака взяв участь в 36 матчах у всіх турнірах, забив 31 м'яч і зробив 10 результативних передач.
Контракт Дака з австрійським клубом розрахований до літа 2024 року.
Раніше, Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну.