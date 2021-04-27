Лейпциг хоче підписати нападника Зальцбурга

Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт

Джерело - Чемпіон.

Лейпциг хоче підписати форварда Зальцбурга Патсона Дака в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт.

У нинішньому сезоні 22-річний Дака взяв участь в 36 матчах у всіх турнірах, забив 31 м'яч і зробив 10 результативних передач.

Контракт Дака з австрійським клубом розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну.