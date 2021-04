Лейпциг хоче підписати нападника Зальцбурга

Лейпциг хоче підписати форварда Зальцбурга Патсона Дака в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт.

