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Лейпциг хоче підписати нападника Зальцбурга

Сьогодні 21:26 262 0
Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт
Лейпциг хоче підписати нападника Зальцбурга
#Лейпциг, #Дака

Джерело - Чемпіон.

Лейпциг хоче підписати форварда Зальцбурга Патсона Дака в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Гравцеві вже був запропонований п'ятирічний контракт.

У нинішньому сезоні 22-річний Дака взяв участь в 36 матчах у всіх турнірах, забив 31 м'яч і зробив 10 результативних передач.

Контракт Дака з австрійським клубом розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну.

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