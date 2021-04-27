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Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну

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Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну
#Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш замінить Юліана Нагельсманна в Лейпцигу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Відзначається, що сторони вже досягли домовленості про співпрацю з нового сезону.

Раніше мюнхенська Баварія офіційно оголосила про укладення контракту з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний німець допрацює в Лейпцигу до кінця сезону, а в липні очолить Баварію.

47-річний Марш тренує Зальцбург з 2019 року, вигравши з биками чемпіонат і Кубок Австрії в минулому сезоні. В цьому році наставник може повторити це досягнення.

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