Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну

Американський фахівець, ймовірно, перебереться в Бундеслігу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш замінить Юліана Нагельсманна в Лейпцигу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Відзначається, що сторони вже досягли домовленості про співпрацю з нового сезону.

Раніше мюнхенська Баварія офіційно оголосила про укладення контракту з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний німець допрацює в Лейпцигу до кінця сезону, а в липні очолить Баварію.

47-річний Марш тренує Зальцбург з 2019 року, вигравши з биками чемпіонат і Кубок Австрії в минулому сезоні. В цьому році наставник може повторити це досягнення.