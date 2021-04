Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну

Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш замінить Юліана Нагельсманна в Лейпцигу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Відзначається, що сторони вже досягли домовленості про співпрацю з нового сезону.

Done deal and confirmed! Jesse #Marsch will be the #Nagelsmann replacement as a new coach of #Leipzig. #transfers https://t.co/dsgzniXCTw