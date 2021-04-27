Лейпциг знайшов заміну Нагельсманну

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш замінить Юліана Нагельсманна в Лейпцигу.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Відзначається, що сторони вже досягли домовленості про співпрацю з нового сезону.
Done deal and confirmed! Jesse #Marsch will be the #Nagelsmann replacement as a new coach of #Leipzig. #transfers https://t.co/dsgzniXCTw— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2021
Раніше мюнхенська Баварія офіційно оголосила про укладення контракту з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний німець допрацює в Лейпцигу до кінця сезону, а в липні очолить Баварію.
47-річний Марш тренує Зальцбург з 2019 року, вигравши з биками чемпіонат і Кубок Австрії в минулому сезоні. В цьому році наставник може повторити це досягнення.