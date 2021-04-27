Інтер хоче підписати Агуеро

Форвард Ман Сіті може перебратися до Італії

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який в кінці сезону залишає клуб, цього літа може перебратися в чемпіонат Італії.

Про це повідомляє Calciomercato.

У боротьбу за 32-річного аргентинця включився Інтер. Нагадаємо, що головним претендентом на футболіста є Барселона. Раніше повідомлялося, що Агуеро перейде в каталонський клуб, якщо там залишиться Лео Мессі.

У разі, якщо Інтеру не вдасться домовитися з Агуеро, міланці переключать свою увагу на боснійського форварда Роми Едіна Джеко і французького гравця Челсі Олів'є Жиру.

У нинішньому сезоні на рахунку Агуеро 3 голи в 15 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.