Ювентус шукає покупця на Ремзі

Туринський клуб хоче продати британського футболіста

Туринський Ювентус бажає позбутися 30-річного валлійського півзахисника Аарона Ремзі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Італійський клуб вже шукає покупця на футболіста.

Ремзі перейшов у Ювентус з лондонського Арсенала літом 2019 року в якості вільного агента, але не прижився в туринському клубі. У поточному сезоні Аарон провів за Ювентус 30 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 5 результативних передач.

Ймовірно, футболіст повернеться в англійську Прем'єр-лігу.

Контракт Ремзі з Ювентусом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €20 мільйонів.