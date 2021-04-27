 Ювентус шукає покупця на Ремзі | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Ювентус шукає покупця на Ремзі

Сьогодні 16:55 328 0
Туринський клуб хоче продати британського футболіста
Ювентус шукає покупця на Ремзі
#Ремзі, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Туринський Ювентус бажає позбутися 30-річного валлійського півзахисника Аарона Ремзі. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Італійський клуб вже шукає покупця на футболіста.

Ремзі перейшов у Ювентус з лондонського Арсенала літом 2019 року в якості вільного агента, але не прижився в туринському клубі. У поточному сезоні Аарон провів за Ювентус 30 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 5 результативних передач.

Ймовірно, футболіст повернеться в англійську Прем'єр-лігу.

Контракт Ремзі з Ювентусом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €20 мільйонів.

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