Ремзі може продовжити кар'єру у Ліверпулі

У кінці сезону валлійський хавбек покине Ювентус

Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі, який в кінці сезону залишить туринський клуб, зацікавив ряд клубів АПЛ.

Про це повідомляє Calciomercato.

Раніше повідомлялося, що Ремзі хочуть підписати Вест Гем і Кристал Пелас.

Тепер до кандидатів додався Ліверпуль. Влітку мерсисайдського клуб покине Джорджіньо Вейналдум, тому команда Юргена Клоппа готова розглянути варіант з Ремзі на його заміну.

Ремзі перейшов в Ювентус влітку 2019 року з Арсенала в якості вільного агента. У нинішньому сезоні на рахунку 30-річного валлійця 2 голи і 5 асистів у 26 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Поточна угода Ремзі з Ювентусом розрахована до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Ювентус може звільнити Пірло.