Ремзі може продовжити кар'єру у Ліверпулі

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі, який в кінці сезону залишить туринський клуб, зацікавив ряд клубів АПЛ.
Про це повідомляє Calciomercato.
Раніше повідомлялося, що Ремзі хочуть підписати Вест Гем і Кристал Пелас.
Тепер до кандидатів додався Ліверпуль. Влітку мерсисайдського клуб покине Джорджіньо Вейналдум, тому команда Юргена Клоппа готова розглянути варіант з Ремзі на його заміну.
Ремзі перейшов в Ювентус влітку 2019 року з Арсенала в якості вільного агента. У нинішньому сезоні на рахунку 30-річного валлійця 2 голи і 5 асистів у 26 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Поточна угода Ремзі з Ювентусом розрахована до 30 червня 2023 року.
Нагадаємо, Ювентус може звільнити Пірло.