Луческу: Суперліга - потворна історія

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив ідею створення футбольної європейської Суперліги.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Суперліга - потворна історія. Це найгірше, що я коли-небудь бачив у футболі. І хоча я відчуваю себе дуже молодим, в свої 75 років, повірте, я багато чого бачив. Суперліга - це погано, тому що футбол народився, як доступний вид спорту, спорт для всіх, починаючи з найбідніших. Бажати перетворити його на щось елітарне - неправильно і небезпечно. Чому? Це стало б турніром для багатих на полі та на трибунах: нормальні люди не могли б собі дозволити купувати квитки на ігри. До організації шоу треба ставитися по-іншому", - сказав Луческу.