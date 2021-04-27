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Луческу: Суперліга - потворна історія

Сьогодні 11:42 242 0
Мірча Луческу прокоментував створення Суперліги
Луческу: Суперліга - потворна історія
#Суперліга, #Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив ідею створення футбольної європейської Суперліги.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Суперліга - потворна історія. Це найгірше, що я коли-небудь бачив у футболі. І хоча я відчуваю себе дуже молодим, в свої 75 років, повірте, я багато чого бачив. Суперліга - це погано, тому що футбол народився, як доступний вид спорту, спорт для всіх, починаючи з найбідніших. Бажати перетворити його на щось елітарне - неправильно і небезпечно. Чому? Це стало б турніром для багатих на полі та на трибунах: нормальні люди не могли б собі дозволити купувати квитки на ігри. До організації шоу треба ставитися по-іншому", - сказав Луческу.

Нагадаємо, 11 клубів Серії А вимагають вжити заходів проти команд з Суперліги.

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