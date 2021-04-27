Дніпро-1 хоче викупити Маріо Чуже.

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 вестиме переговори із загребським Динамо щодо викупу орендованого форварда Маріо Чуже.

Про це повідомив український журналіст Ігор Циганик.

У контракті прописана сума викупу 22-річного хорвата. Вона становить близько 1 млн доларів, для дніпрян це підйомна сума.

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Оренда нападника в дніпровському клубі розрахована до кінця сезону. Контракт з Динамо (Загреб) розрахований до 20 січня 2025 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 500 тис євро. Чуже забив 6 голів (1 з пенальті) в 11 матчах за Дніпро-1.

Раніше повідомлялося, Динамо зацікавилось двома гравцями Дніпро-1.