Довбик може перебратися до французького клубу

Джерело - Чемпіон.

Французький Марсель проявляє інтерес до нападника Дніпра-1 Артему Довбика.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Відзначається, що інтерес до форварда досить серйозний і французька команда веде українця.

Довбик виступає за Дніпро-1 з серпня 2020 року. У поточному сезоні 23-річний нападник забив 10 голів і віддав одну гольову передачу в 24-х матчах у всіх турнірах.

У березні форвард дебютував за збірну України, вийшовши на поле у ​​відбірковому матчі ЧС-2022 з Казахстаном (1:1).

Раніше інтерес до футболіста виявляли також Динамо, Шахтар, Бешикташ і бельгійські клуби.

Марсель посідає шосте місце в французькій Лізі 1 і бореться за потрапляння в єврокубки за підсумками сезону.