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Нагельсманн узгодив контракт з Баварією

Сьогодні 08:44 357 0
Юліан Нагельсманн влітку очолить Баварію
Нагельсманн узгодив контракт з Баварією
#Нагельсманн, #Баварія

Джерело - football24.ua.

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн погодився влітку очолити Баварію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Тренер РБ Лейпциг підпише контракт з мюнхенцями на 5 років. Нагельсманн відхилив пропозицію Тоттенгема, який також намагався запросити 33-річного тренера. Між Баварією та РБ Лейпциг залишились лише останні домовленості щодо суми відступних.

Нинішній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік покине команду в кінці сезону через розбіжності з керівництвом клубу. 

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