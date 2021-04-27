Нагельсманн узгодив контракт з Баварією

Юліан Нагельсманн влітку очолить Баварію

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн погодився влітку очолити Баварію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Тренер РБ Лейпциг підпише контракт з мюнхенцями на 5 років. Нагельсманн відхилив пропозицію Тоттенгема, який також намагався запросити 33-річного тренера. Між Баварією та РБ Лейпциг залишились лише останні домовленості щодо суми відступних.

Нинішній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік покине команду в кінці сезону через розбіжності з керівництвом клубу.