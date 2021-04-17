Флік покине Баварію по завершенню сезону

Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік покине клуб по завершенню сезону.

Про це він розповів порталу Kicker.

"Я б хотів розірвати контракт з клубом, це так. Причини залишаться всередині клубу. З моїм майбутнім ще не все ясно. Ми не обговорювали роботу в збірній. Звичайно, будь-який тренер розгляне можливість тренувати збірну Німеччини, але спершу мені потрібно все осмислити", - заявив Флік.