 Флік покине Баварію по завершенню сезону | Футбол | Champion.com.ua
Динамо мінімально перемогло Шахтар у 21 турі УПЛ
Сьогодні 21:20 8678 3
Шахтар - Динамо Київ 0:1. Як це було
Сьогодні 21:20 10027
Флік покине Баварію по завершенню сезону
Сьогодні 20:08 333
Ворскла упевнено перемогла Зорю в 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 617 1
Минай розібрався з Десною у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 823
Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 13:26 1216
Редкач - Прогрейс: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:54 5641
Кассано: Шахтар розпочав переговори із Де Дзербі
Сьогодні 09:13 2374
Шахтар прийме Динамо, Ворскла зіграє з Зорею: Матчі 22 туру УПЛ
Сьогодні 08:12 928
Шахтар – Динамо: Де дивитися матч УПЛ
Сьогодні 08:00 7179
Блоги
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Вчора 20:04 911
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Вчора 17:39 1087
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Вчора 09:43 1191
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:30 9649 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 974
Прямі трансляції
Навколо спорту

Флік покине Баварію по завершенню сезону

Сьогодні 20:08 333 0
Головним кандидатом на роль тренера мюнхенців є Нагельсманн
Флік покине Баварію по завершенню сезону
#Баварія, #Флік

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік покине клуб по завершенню сезону.

Про це він розповів порталу Kicker.

"Я б хотів розірвати контракт з клубом, це так. Причини залишаться всередині клубу. З моїм майбутнім ще не все ясно. Ми не обговорювали роботу в збірній. Звичайно, будь-який тренер розгляне можливість тренувати збірну Німеччини, але спершу мені потрібно все осмислити", - заявив Флік.

Головним кандидатом на зміну Фліку є коуч РБ Лейпцига Юліан Нагельсманн.

Сам Флік може очолити збірну Німеччини після Євро-2020.

Нагадаємо, Лейпциг визначився за яку суму відпустить Нагельсманна.

Коментарі ()