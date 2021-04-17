Флік покине Баварію по завершенню сезону

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік покине клуб по завершенню сезону.
Про це він розповів порталу Kicker.
"Я б хотів розірвати контракт з клубом, це так. Причини залишаться всередині клубу. З моїм майбутнім ще не все ясно. Ми не обговорювали роботу в збірній. Звичайно, будь-який тренер розгляне можливість тренувати збірну Німеччини, але спершу мені потрібно все осмислити", - заявив Флік.
Головним кандидатом на зміну Фліку є коуч РБ Лейпцига Юліан Нагельсманн.
Сам Флік може очолити збірну Німеччини після Євро-2020.
After the official announcement of his decision about Bayern future, Hansi Flick is now set to become the new coach of German National Team after the Euros, when Joachim Löw will leave the job. 🇩🇪 #Bayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2021
Нагадаємо, Лейпциг визначився за яку суму відпустить Нагельсманна.