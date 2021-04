Флік покине Баварію по завершенню сезону

Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік покине клуб по завершенню сезону.

Про це він розповів порталу Kicker.

Головним кандидатом на зміну Фліку є коуч РБ Лейпцига Юліан Нагельсманн.

Сам Флік може очолити збірну Німеччини після Євро-2020.

