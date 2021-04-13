Шахтар цікавиться форвардом СК Дніпро-1

Артем Довбик може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Шахтар цікавиться форвардом Дніпра-1 і збірної України Артема Довбика.

Про це повідомив відомий журналіст Ігор Циганик.

За його інформацією, данський Мідтьюлланд, звідки Довбик перейшов до Дніпра-1, отримає відсоток від наступного трансферу форварда. Вартість 23-річного гравця оцінюється в 400 тисяч євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Довбика 9 голів і 1 асист в 23 матчах за Дніпро-1. Контракт з клубом розрахований до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавилось двома гравцями Дніпро-1.