Навас продовжив контракт із ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
34-річний голкіпер ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас продовжив контракт із французьким клубом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новий контракт Кейлора з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.
Навас перейшов до ПСЖ з мадридського "Реала" влітку 2019 року за €15 мільйонів. У поточному сезоні футболіст провів за паризьку команду 37 матчів у всіх турнірах, де пропустив 28 м'ячів, 17 раз залишивши свої ворота у недоторканності.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @NavasKeylor pour une saison supplémentaire. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2021
Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵
Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.
В активі Наваса 92 матчі за збірну Коста-Рики.
Раніше, матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів.