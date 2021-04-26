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Навас продовжив контракт із ПСЖ

Вчора 23:10 311 0
Нова угода розрахована до літа 2024 року
Навас продовжив контракт із ПСЖ
#Навас, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

34-річний голкіпер ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас продовжив контракт із французьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт Кейлора з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

Навас перейшов до ПСЖ з мадридського "Реала" влітку 2019 року за €15 мільйонів. У поточному сезоні футболіст провів за паризьку команду 37 матчів у всіх турнірах, де пропустив 28 м'ячів, 17 раз залишивши свої ворота у недоторканності.

Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.

В активі Наваса 92 матчі за збірну Коста-Рики.

Раніше, матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів.

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