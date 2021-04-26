Навас продовжив контракт із ПСЖ

Нова угода розрахована до літа 2024 року

Джерело - Чемпіон.

34-річний голкіпер ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас продовжив контракт із французьким клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий контракт Кейлора з ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

Навас перейшов до ПСЖ з мадридського "Реала" влітку 2019 року за €15 мільйонів. У поточному сезоні футболіст провів за паризьку команду 37 матчів у всіх турнірах, де пропустив 28 м'ячів, 17 раз залишивши свої ворота у недоторканності.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @NavasKeylor pour une saison supplémentaire. ✍️



Âgé de 34 ans, le gardien de but est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2021

Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.

В активі Наваса 92 матчі за збірну Коста-Рики.

Раніше, матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів.