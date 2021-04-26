 Матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів | Футбол | Champion.com.ua
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Матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів

Сьогодні 16:55 465 0
Брих розсудить ПСЖ та МС
Матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів
#ПСЖ, #МС

Джерело - isport.ua.

УЄФА призначила арбітра на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ і Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цей поєдинок обслуговуватиме німецький рефері Фелікс Брих.

Допомагати йому будуть Марк Борш і Штефан Лупп, четвертий рефері - Даніель Зіберт. Відповідати за систему VAR буде Марко Фрітц, його помічником стане Бастіан Данкерт.

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу турніру ПСЖ пройшов Баварію (3:2, 0:1), а Манчестер Сіті - дортмундську Боруссію (2:1, 2:1).

Раніше, Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги.

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