Матч ПСЖ - Манчестер Сіті розсудить німецька бригада арбітрів

Брих розсудить ПСЖ та МС

УЄФА призначила арбітра на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ і Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цей поєдинок обслуговуватиме німецький рефері Фелікс Брих.

Допомагати йому будуть Марк Борш і Штефан Лупп, четвертий рефері - Даніель Зіберт. Відповідати за систему VAR буде Марко Фрітц, його помічником стане Бастіан Данкерт.

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу турніру ПСЖ пройшов Баварію (3:2, 0:1), а Манчестер Сіті - дортмундську Боруссію (2:1, 2:1).

Раніше, Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги.