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Фінал Кубку України можуть перенести

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Циганик розповів про проблеми зі стадіоном у Тернополі
Фінал Кубку України можуть перенести
#Циганик, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Тернопіль ризикує втратити право проводити фінал Кубку України, якщо не вирішить численні проблеми.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Дуже багато питань до Тернополя після півфіналу Кубка України. Йшлося про те, що буде 25% глядачів, а було набагато більше. Велика проблема з безпекою, немає місця для пресконференцій. Багато питань відкрилося після півфіналу. І тепер УАФ вирішує, як там проводити фінал. В УАФ є претензії, але я не знаю, яким буде рішення.

В Асоціації задумалися, як вирішувати питання. Там навіть турнікети не зчитують квитки. Можна було зайти на стадіон, передати свій квиток іншому і він теж заходить. Було багато глядачів без квитків.

Не можу гарантувати, що фінал відбудеться у Тернополі. В УАФ думають, як вирішувати питання", - сказав Циганик.

Фінал Динамо - Зоря запланований на 13 травня.

Раніше стало відомо, що кричав Луческу ультрас Динамо під час конфлікту з ними на стадіоні у Тернополі.

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