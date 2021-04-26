 Денисов: Ми вже з обережністю дивимося УПЛ з дітьми | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Ми вже з обережністю дивимося УПЛ з дітьми

Вчора 21:55 789 0
Відомий журналіст стурбований надемоціями в чемпіонаті України
Денисов: Ми вже з обережністю дивимося УПЛ з дітьми
#Денисов, #Костишин, #Колос

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Колос Руслан Костишин визнав, що у його гравців був конфлікт у поїзді.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ми бачимо те, що і головний тренер Колоса визнає, що інцидент був. Наскільки дівчина добре писала твір в школі, ми ніколи не дізнаємося, тому що відеозйомки немає. У нас УПЛ котиться в тартарари. Спочатку Владислав Гельзін, потім Дмитро Кітаєв, тепер Руслан Костишин. Я розумію, що могло багато чого прозвучати, особливо в YouTube. Може хтось лаявся матом. Ти головний тренер команди УПЛ і хто б що не говорив, у тебе повинні бути честь, гідність і статус. Твій статус точно вище.

Ми всі сідаємо з дітьми дивитися УПЛ і ми вже з обережністю це робимо. Я вважаю, що людям потрібно заспокоїтися і зрозуміти, що вони в прямому ефірі. У нас і Льоша Бєлік недавно відзначився, але з ним домовитися простіше. Ми вже мовчимо про те, що несеться під час матчу. Ви ж не забувайте, що стоять мікрофони навколо вас. А тепер це несеться в післяматчевих коментарях. Мені здається, потрібна певною мірою перезавантаження і поведінка Руслана Костишина теж має бути розглянута в комітеті етики та чесної гри. Так буде чесно", - сказав Денисов.

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