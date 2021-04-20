Футболісти Колоса влаштували п'яний дебош у поїзді

Джерело - Обозрєватєль.

Кілька гравців ковалівського Колоса влаштували в вагоні поїзда Ужгород - Київ п'яний дебош.

Про це повідомляє Обозрєватель з посиланням на одну із пасажирок поїзда, яка їхала в сусідньому вагоні.

"Коли ми сіли в поїзд - побачили, що в сусідньому купе - п'яні хлопці. Попросили провідницю попередити їх, щоб вони постаралися поводитися тихіше - адже вони а з самого початку почали стукати нам в стіну. Мабуть, хотіли познайомитися. Але ми ні з ким не знайомимось. Троє з нас - заміжні, мають дітей та й поверталися ми не з розважальної прогулянки... ми пояснили провідниці, що повертаємося з похорону - і хотіли б трохи відпочити. Я тоді ще попросила її номер - про всяк випадок, щоб, якщо щось трапиться що, можна було покликати на допомогу. вона спочатку говорила: підійдете до мене - я покличу охорону поїзда. Але я наполягла - і номер вона дала. Як виявилося згодом - на щастя", - говорить Марія.

Протягом деякого часу, за словами нашої співрозмовниці, у сусідньому купе тривали веселощі - з криками, матом і гучним стуком у стіну. Трохи пізніше стукати сусіди почали вже в двері купе - яку дівчата, незважаючи на задушливу спеку в поїзді, закрили на замок ще на початку поїздки. Тривало це годин до двох ночі, коли один із захмелілих молодиків спробував вломитися до беззахисних дівчат.

"Вони кричали там, веселились, мат-перемат... Заснути було неможливо. Потім вони стукали, стукали, стукали... А близько другої ночі один з них просто виламав наші двері... Дві дівчинки, які були на нижній полиці, намагалися її утримати, а я дзвонила провідниці", - згадує Марія.

Одна з дівчат раніше захоплювалася футболом. Вона і ідентифікувала в нічних бешкетників футболістів київського клубу Колос. Вони всією командою в ту ніч поверталися з Ужгорода, де у них був футбольний матч.

За словами дівчини, провідниця звернулася за допомогою до начальника поїзда. Коли той прийшов, бешкетники довго не відкривали йому двері свого купе.

"Він довго стукав у їхні двері, вони відмовлялися відкривати, матюкали його ... Хтось із них кричав: "Я тобі зараз еб*ло розіб'ю!". Потім таки відкрили. Начальник поїзда з ними про щось говорив - не чула, що конкретно він їм говорив. Але стало тихіше. Правда, ненадовго. Як тільки він пішов - почалося все знову", - розповіла Марія.

Незабаром після відходу начальника поїзда в вагон прибули співробітники охорони. Вони залишалися в купе дівчат до прибуття в Київ. І весь час, як розповідає Марія, змушені були стримувати випади футболістів. Один з них все норовив "вибачитися" за товариша.

"Той, який виламав двері, був в одних трусах. А його товариш, який потім довго ходив і розповідав, що щось забув, що хоче поговорити, вибачитися, якого охорона відтискувала, не давала до нас підходити - той одягнений був у футболку і труси, він говорив: дівчатка, вибачте - ви ж бачите, що він неадекватний? Але ж вони разом пили, значить, і відповідальність за те, що трапилося - загальна. Тим більше, якщо люди знають, що на їхнього друга алкоголь так впливає - навіщо вони йому наливали?" - дивується Марія.

Коли поїзд прибув на київський вокзал - там дебоширів уже чекала поліція і співробітники УЗ. Побачивши їх, згадує Марія, один з них не стримався - і почав ображати дівчат. До того моменту на пероні зібралася вся команда.

"Вони спочатку сміялися. Коли побачили поліцію - трохи напружилися. Один з наших нічних сусідів почав нас ображати, мовляв, ми самі винні, мовляв, спровокували їх... Як спровокували? Тим, що двері замкнули з самого початку? Тим, що до ранку очей не заплющили - і в такому стані повинні були їхати до чоловікам і дітям, на роботу? Вони нам тоді говорили, що хочуть до дружин і дітей. Так чому ж було не подумати про дружин і дітей раніше?! Тоді я, і ще одна з дівчаток написали заяви, нас допитала поліція. І знаєте - поліцейські не зробили нічого. Бачучи, що ці хлопці до нестями п'яні, їм не зробили тест на алкоголь, не затримали до з'ясування обставин - просто відпустили", - обурюється Марія.

Дівчата, переживши колосальний стрес, так до сих пір не знають, чи зареєстрували їх заяви чи ні. Адже, за словами Марії, з поліції їй подзвонили лише минулого тижня - щоб повідомити, що її заява "загубилася". Згодом вона, правда, знайшлося - але ось чи було відкрито провадження за цією заявою, чи понесли футболісти-бешкетники покарання за те, що творили тієї ночі в поїзді - невідомо.

Та й в їх футбольному клубі принести свої вибачення дівчатам, які пережили через перебрали зірок українського футболу важку ніч - до сих пір так і не спромоглися.

Імена трьох з чотирьох сусідів Марія встановила сама - завдяки фотографіям на сайті Колоса. Тим більше, що один з них - той, який ламав двері в купе Марії, тієї ночі сам назвав своє ім'я. Як з'ясувалося, саме він, форвард Колоса Володимир Лисенко, визнаний уболівальниками команди "гравцем місяця" за підсумками березня цього року, нашкодив тоді найбільше.

За два тижні, що минули з часу інциденту, дівчата так і не дочекалися ні вибачень від клубу, ні захисту від правоохоронних органів. Єдині, хто хоч якось відреагував - це УЗ: звідти, наскільки відомо Марії, відправили листи з викладенням ситуації і проханням притягнути до відповідальності хуліганів, в Федерацію футболу і керівництву клубу Колос. Ніякої виразної реакції на ці звернення до сих пір немає.

Марія каже: найбільше її зачепило те, що футболісти чомусь були впевнені у вседозволеності і в тому, що за нічний дебош їм не буде рівним рахунком нічого. І поки складається враження, що їм дійсно нічого не буде. А подібного, впевнена Марія, допускати не можна.

"Я очікувала, що якщо вже поліція приїхала, то вони щось зроблять. Вони не зробили нічого. Взяли пояснення - і всіх відпустили. Вважаю, що це слив. Можливо, їм хтось дав завдання таке. А може в клубі вже знали - і попросили. Але якось адже це повинно каратися! Не може ж бути так, що якісь п'яні мужики можуть творити незрозуміло що - безкарно. Але ж це ще й публічні люди! На них же діти дивляться, мріють стати такими ж - відомими футболістами! Мені дуже хочеться, щоб в нашій країні люди - відомі чи ні, заможні або бідні - будь-які - розуміли, що таке свинство по відношенню до жінок, до людей в цілому допускати не можна. таке повинно якось каратися!" - обурюється дівчина.

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