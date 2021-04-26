Тухель розкритикував новий формат Ліги чемпіонів

Спеціаліст назвав головну проблему нового формату єврокубкового турніру

Джерело - Marca.

Новий формат Ліги чемпіонів, який вступить в дію у 2024 році, мало кому сподобається з команд через більшу кількість ігор.

Про це заявив головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель.

"Сумніваюся, що мені це подобається. Там ще більше матчів, і враховуючи, який у нас календар, мені важко радіти. У всіх тренерів і гравців буде однакову думку. Ліга націй, клубний ЧС, збірні... Це не більше якості, а більше матчів. Я незадоволений новою Лігою чемпіонів, але я не граю в цьому ніякої ролі. Ми хочемо залежати від нас і нашої сили", - зазначив Тухель.

Відзначимо, в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Челсі зіграє проти мадридського Реала в півфіналі турніру.

Перший матч відбудеться у вівторок, 27 квітня. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів.