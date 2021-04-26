 Тухель розкритикував новий формат Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 15:29 7616
Марсель цікавиться нападником СК Дніпро-1
Сьогодні 21:39 296
Павлов: Григорій Суркіс запрошував мене в Динамо
Сьогодні 20:25 353
Фінал Кубку України можуть перенести
Сьогодні 19:39 883
EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України
Сьогодні 19:11 132
ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України
Сьогодні 18:54 643
Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро
Сьогодні 17:26 406
Названо розмір зарплати Маліновського в Аталанті
Сьогодні 17:09 2470
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи: Хто вони?
Сьогодні 14:44 2015
Розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:44 2996
Блоги
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:02 257
Відео дня. Кубок Євро-2020 ледь не знищили в Румунії
Відео дня. Кубок Євро-2020 ледь не знищили в Румунії Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:43 305
Змінив професію! Родрігес узяв інтерв'ю у гравців Динамо
Змінив професію! Родрігес узяв інтерв'ю у гравців Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:25 232
Ювентус привітав Заварова з ювілеєм
Ювентус привітав Заварова з ювілеєм Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:57 600
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:29 7607
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 2203
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 8554 1
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38! Андрій Твердохліб
Вчора 12:11 5884
Жах в UFC. Боєць зламав ногу під час бою. ВІДЕО 18+
Жах в UFC. Боєць зламав ногу під час бою. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 11:51 788
Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів
Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів Андрій Твердохліб
24.04.2021 14:38 4245 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тухель розкритикував новий формат Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:10 267 0
Спеціаліст назвав головну проблему нового формату єврокубкового турніру
Тухель розкритикував новий формат Ліги чемпіонів
#Тухель, #Челсі

Джерело - Marca.

Новий формат Ліги чемпіонів, який вступить в дію у 2024 році, мало кому сподобається з команд через більшу кількість ігор.

Про це заявив головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель.

"Сумніваюся, що мені це подобається. Там ще більше матчів, і враховуючи, який у нас календар, мені важко радіти. У всіх тренерів і гравців буде однакову думку. Ліга націй, клубний ЧС, збірні...

Це не більше якості, а більше матчів. Я незадоволений новою Лігою чемпіонів, але я не граю в цьому ніякої ролі. Ми хочемо залежати від нас і нашої сили", - зазначив Тухель.

Відзначимо, в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Челсі зіграє проти мадридського Реала в півфіналі турніру.

Перший матч відбудеться у вівторок, 27 квітня. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом. 

Нагадаємо, Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()