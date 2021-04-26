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Названо розмір зарплати Маліновського в Аталанті

Сьогодні 17:09 1220 0
В Аталанти найскромніша зарплатна відомість серед лідерів
Названо розмір зарплати Маліновського в Аталанті
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - sport.ua.

Аталанта має найменшу зарплатну відомість серед лідерів і одну з найменших серед середняків італійської серії А.

Про це повідомляє Football Italia.

Загальна відомість Аталанти на сезон становить 39 мільйонів євро. Найбільш високооплачуваними гравцями є форварди Луїс Муріель і Дуван Сапата - по 1,8 мільйона. Українець Руслан Маліновський отримує близько 1-1,2 мільйона.

Один Кріштіану Роналду в Ювентусі заробляє 31 млн на рік, а відомість туринців становить рекордні в країні 205 млн євро. При цьому команда Андреа Пірло ризикує не вийти в Лігу чемпіонів нового сезону.

У топ також входять Інтер (108 мільйонів), Наполі (103) і Мілан (80).

Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А.

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