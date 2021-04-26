Джерело - sport.ua.
Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн хоче очолити Баварію.
Про це повідомляє Kicker.
Крім чемпіонів Німеччини, на Нагельсманна претендує цілий ряд великих європейських клубів, включаючи Тоттенгем.
Контракт Нагельсманна з РБ Лейпциг діє до літа 2023 року, тому Баварії доведеться домовлятися з приводу дострокового розірвання угоди. РБ Лейпциг вимагає за це 25 мільйонів євро.
Нинішній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік покине команду в кінці сезону через розбіжності з керівництвом клубу.