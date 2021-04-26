Тренер РБ Лейпциг бажає покинути клуб

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн хоче очолити Баварію.

Про це повідомляє Kicker.

Крім чемпіонів Німеччини, на Нагельсманна претендує цілий ряд великих європейських клубів, включаючи Тоттенгем.

Контракт Нагельсманна з РБ Лейпциг діє до літа 2023 року, тому Баварії доведеться домовлятися з приводу дострокового розірвання угоди. РБ Лейпциг вимагає за це 25 мільйонів євро.

Нинішній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік покине команду в кінці сезону через розбіжності з керівництвом клубу.