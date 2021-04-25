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Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги

Сьогодні 20:26 429 0
Перемогу у фіналі приніс гол Лапорта
Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги
#Манчестер Сіті, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Кубку англійської футбольної ліги Манчестер Сіті переграв Тоттенгем.

Матч завершився з рахунком 1:0. Лапорт забив гол на 82-ій хвилині.

Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 25 квітня

Манчестер Сіті - Тоттенгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Лапорт

Нагадаємо, всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.

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