Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Кубку англійської футбольної ліги Манчестер Сіті переграв Тоттенгем.
Матч завершився з рахунком 1:0. Лапорт забив гол на 82-ій хвилині.
Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних.
Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 25 квітня
Манчестер Сіті - Тоттенгем 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Лапорт
Нагадаємо, всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.