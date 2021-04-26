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Гвардіола: Зінченко проводить неймовірний сезон

Сьогодні 15:25 1196 0
Жузеп Гвардіола прокоментував гру Олександра Зінченка
Гвардіола: Зінченко проводить неймовірний сезон
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола високо оцінив гру українського захисника Олександра Зінченка.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Люди кажуть, що я вибрав найсильніший склад, але я так не вважаю. Люди, які залишилися на лавці, могли б зіграти відмінно. Алекс Зінченко проводить цей сезон неймовірно добре.

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Я завжди думаю про них. Коли ми граємо в фіналі, моя перша думка про тих. хто залишиться на лаві, але також мені потрібно бути чесним з собою - команда була готова зіграти в обраному складі", - розповів Гвардіола.

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