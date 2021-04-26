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Зінченко виграв восьмий титул у складі Манчестер Сіті

Сьогодні 09:30 435 0
Олександр Зінченко виграв четвертий Кубок англійської ліги
Зінченко виграв восьмий титул у складі Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Кубку англійської футбольної ліги Манчестер Сіті переграв Тоттенгем.

Український захисник Сіті Олександр Зінченко фінальний матч провів на лаві запасних, але отримав нагороди переможця турніру.

Важливо: Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги

За час виступу в Ман Сіті це 8-й трофей Зінченко, з яких половина - перемога в Кубку ліги. Також українець з командою двічі ставав чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У цьому сезоні в Кубку Ліги Зінченко зіграв два матчі - допоміг розгромити Арсенал 4:1, а також провів повний матч проти Манчестер Юнайтед.

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