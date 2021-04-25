Костишин: Хотів би вибачитися перед уболівальниками

Головний тренер ФК Колос Руслан Костишин вибачається за нецензурні висловлювання після матчу Колос - Ворскла (3:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Я хотів би вибачитись перед вболівальниками за свої емоційні коментарі на флешінтервью та пресконференції, в яких була присутня ненормативна лексика. Я розумію, що футбол дивляться діти, жінки і взагалі таким словам не місце у публічному просторі.

Але водночас, я хотів би також наголосити на тому, що від змісту сказаного мною вчора після матчу я не відмовляюсь і відмовлятись не збираюсь. Я захищав і буду захищати своїх гравців від подібних, нічим не обгрунтованих, звинувачень та брудних фантазій таких журналістів, як Сеньків", - сказав Костишин.