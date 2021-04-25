 Костишин: Хотів би вибачитися перед уболівальниками | Футбол | Champion.com.ua
Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України
Вчора 18:48 1062
Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А
Вчора 23:35 270
Суркіс: Ми повернули чемпіонство в місто Київ
Вчора 22:24 305
Суркіс - футболістам Динамо: Ви повірили в Луческу! Гуляємо і святкуємо!
Вчора 21:54 487
Манчестер Сіті виграв Кубок англійської футбольної ліги
Вчора 20:26 593
Олександрія сенсаційно переграла Шахтар у 23 турі УПЛ
Вчора 18:55 1703 1
Калініна виграла турнір ITF у Португалії
Вчора 18:23 452
Радівілов став чемпіоном Європи
Вчора 16:09 641
Зоря вирвала перемогу в Олімпіка у 23 турі УПЛ
Вчора 15:51 1494
Бій Ломаченко - Накатані відбудеться у червні в Лас-Вегасі
Вчора 10:25 1107
Блоги
4 роки тому Мессі зухвало відсвяткував гол у ворота Реала
4 роки тому Мессі зухвало відсвяткував гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
23.04.2021 23:03 902
Він пропонував бути коханкою. Ані Лорак розповіла про бурхливий роман з Ребровим
Він пропонував бути коханкою. Ані Лорак розповіла про бурхливий роман з Ребровим Valeriy Ruchka
23.04.2021 20:24 8244
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
23.04.2021 16:46 2550
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
23.04.2021 14:49 44042
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях Valeriy Ruchka
23.04.2021 14:18 549
Прямі трансляції
Навколо спорту

Костишин: Хотів би вибачитися перед уболівальниками

Вчора 23:10 856 0
Фахівець визнав, що перегнув палицю
Костишин: Хотів би вибачитися перед уболівальниками
#Колос, #Костишин

Джерело - ФК Колос.

Головний тренер ФК Колос Руслан Костишин вибачається за нецензурні висловлювання після матчу Колос - Ворскла (3:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Я хотів би вибачитись перед вболівальниками за свої емоційні коментарі на флешінтервью та пресконференції, в яких була присутня ненормативна лексика. Я розумію, що футбол дивляться діти, жінки і взагалі таким словам не місце у публічному просторі.  

Але водночас, я хотів би також наголосити на тому, що від змісту сказаного мною вчора після матчу я не відмовляюсь і відмовлятись не збираюсь. Я захищав і буду захищати своїх гравців від подібних, нічим не обгрунтованих, звинувачень та брудних фантазій таких журналістів, як Сеньків", - сказав Костишин.

Костишин раніше образив ведучого ТаТоТаке Андрія Сеньківа.

Коментарі ()