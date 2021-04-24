 Колос розгромив Ворсклу у 23 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос розгромив Ворсклу та увірвався у зону єврокубків

Сьогодні 18:52 827 0
Колос перегнав Ворсклу у турнірній таблиці УПЛ
Колос розгромив Ворсклу та увірвався у зону єврокубків
#Колос, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ Колос вдома обіграв Ворсклу.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

Перемога дозволила Колосу піднятися на четверту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 24 квітня

Колос - Ворскла 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Костишин, 2:0 - 66 Чурко, 3:0 - 88 Смирний

Колос: Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов (Задоя, 89), Мілько, Антюх (Смирний, 63), Костишин (Ільїн, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хльобас (Ісаєнко, 63)

Ворскла: Різник, Яворський, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядін, 73), Тілль (Нестеренко, 85), Пуцлін (Луізао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

Попередження: Костишин, 24 – Скляр, 37, Яворський, 65, Альюн, 84

Раніше, Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ.

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