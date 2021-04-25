Зоря вирвала перемогу в Олімпіка у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря приймала донецький Олімпік у рамках 23 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
23 тур, 25 квітня
Зоря - Олімпік 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Юрченко, 1:1 - 54 Каргбо, 2:1 - 71 Шахаб
Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо, Назарина, Кочергін, Юрченко(Іванісеня 77), Кабаєв(Луньов 67), Гладкий(Шахаб 67), Аллахяр(Руфаті 90+2)
Запасні: Шевченко, Руфаті, Іванісеня, Циганкіс, Цвек, Казаков, Хомченовський, Луньов, Шахаб
Олімпік: Кичак, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Беніто(Каргбо 46), Екра(Таллес 46), Пасіч, Тейшейра, Політило, Нкенг
Запасні: Бетім, Альваренга, Чогадзе, Романовський, Завійський, Снурніцин, Векляк, Каргбо, Таллес
Жовті картки: Кабаєв(23), Екра(32), Фаворов(53)