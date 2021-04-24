 ФК Львів несподівано обіграв Десну у 23 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів несподівано обіграв Десну у 23 турі УПЛ

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Третя поспіль перемога ФК Львів в УПЛ
ФК Львів несподівано обіграв Десну у 23 турі УПЛ
#ФК Львів, #УПЛ, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У 23 турі УПЛ ФК Львів вдома обіграв Десну.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Зрівняти рахунок й забити 10-й гол в УПЛ міг Олексій Гуцуляк, але не зміг реалізувати пенальті на 70-й хвилині гри.

Відзначимо, що арбітр на 90+3 хвилині вилучив захисника ФК Львів Енеса Махмутовича.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 24 квітня

ФК Львів - Десна 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Ренанн 

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Алваро Тавареш (Рафаель Сабіно 78), Ренан Абнер до Кармо де Олівейра (Назарій Нич 64), Енес Махмутович, Володимир Якимець, Фран Чірьяк, Андрій Бусько, Артур Ременяк (Дмитро Семенів 78), Ернест Антві, Маруан Міхобі

Десна: Євген Паст, Павло Полегенько (Юхим Конопля 63), Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Єгор Картушов, Євген Чепурненко (Леван Арвеладзе 63), Андрій Гітченко, Денис Безбородько (Максим Дегтярьов 46), Андрій Мостовий (Артем Сухоцький 46), Олексій Гуцуляк, Максим Імереков

Попередження: Енес Махмутович 56, Олексій Довгий 69, Фран Чірьяк 82 - Андрій Мостовий 27, Владислав Калитвинцев 77

Вилучення: Махмутович 90+3

Раніше, Колос розгромив Ворсклу та увірвався у зону єврокубків.

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