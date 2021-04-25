Шацьких: Русин - гравець не рівня київського Динамо

Екстренер Динамо гостро розкритикував нападника киян

Джерело - YouTube.

Форвард київського Динамо Назарій Русин - не є гравцем рівня Динамо Київ.

Про це заявив колишній тренер киян Максим Шацьких в інтерв'ю Вацко LIVE.

"Якщо ми помилялися щодо Русина, я перший це визнаю, але де він зараз? Чому не в Динамо? Не ми ж його відправили в оренду. Він пішов у польську Легію, але і там не грає, його перевели до дубля. Це як? Русин - футболіст не рівня Динамо!

Щодо його посту - це не від великого розуму! Я не можу говорити про виховання, але не від великого розуму таке пишуть в Instagram"? - зазначив Шацьких.

Нагадаємо, мова йдеться про про пост Русина в Instagram одразу після звільнення Олександра Хацкевича та його тренерського штабу, до якого входив Максим Шацьких.

Такої ж думки про Русина й відомий футбольний менеджер Вячеслав Заховайло.